Résultat des législatives à Chemillé-en-Anjou : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - La gauche a gagné du terrain depuis les dernières législatives à Chemillé-en-Anjou Une autre interrogation qui entoure ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la Nupes. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Chemillé-en-Anjou, la Nupes avait en effet réuni 19,82% des votes si on englobe les 2 circonscriptions se trouvant sur la ville. Une poussée à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,46% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,75% pour Yannick Jadot, 1,57% pour Fabien Roussel et 1,8% pour Anne Hidalgo). La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment glané 11,06% à Chemillé-en-Anjou pour les élections continentales. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 4,3% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,43% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,9% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un total de 22% cette fois.

18:42 - La fulgurante évolution de l'extrême droite à Chemillé-en-Anjou Difficile de mettre en perspective cette masse de données. Mais des pistes émergent… Alors qu'au niveau du pays, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 13 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Chemillé-en-Anjou au début du mois Se retourner sur le dernier vote en date nous semble aussi une évidence au moment d'analyser le scrutin de ces législatives. C'est en effet la liste Bardella qui l'a emporté aux élections européennes il y a trois semaines à Chemillé-en-Anjou, avec 30% des suffrages exprimés, soit 2286 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 23,79%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 11,06%.

14:32 - Chemillé-en-Anjou avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans les choix faits lors de la présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Chemillé-en-Anjou lors du premier tour de la présidentielle avec 40,19%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 21,98%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 13,46% et 5,13% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 33,53% contre 66,47%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce soir Au premier tour des élections législatives 2022, Chemillé-en-Anjou, couverte par 2 circonscriptions, verra les candidats La République en Marche l'emporter avec 45,97%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 16,19%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore des candidats LREM vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité.

11:02 - Le poids démographique et économique de Chemillé-en-Anjou aux élections législatives A mi-chemin des législatives, Chemillé-en-Anjou regorge de diversité et d'activités. Avec ses 21 386 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 121 entreprises, Chemillé-en-Anjou offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 21,09% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 22,24% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les 277 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,16%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2047,95 €/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Chemillé-en-Anjou manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

09:32 - Etude de l'abstention lors des élections législatives à Chemillé-en-Anjou À Chemillé-en-Anjou (49120), l'un des critères principaux du scrutin législatif 2024 sera incontestablement le taux de participation. La détermination des habitants d'empêcher la montée de l'extrême-droite est notamment en mesure de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Chemillé-en-Anjou. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 16 063 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 77,61% avaient pris part à l'élection. La participation était de 77,82% au premier tour, ce qui représentait 12 501 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,43% au premier tour et seulement 44,48% au deuxième tour. Quels candidats arriveront en tête dans les 2 circonscriptions de Chemillé-en-Anjou ?