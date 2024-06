Résultat des législatives à Civrieux-d'Azergues : l'élection 2024 en direct

Ces résultats de la présidentielle et des législatives remontent à deux ans déjà, une éternité en politique. 29,64% des voix se sont en effet tournées vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Civrieux-d'Azergues, face à Valérie Hayer à 17,36% et François-Xavier Bellamy à 13,62%. Le mouvement eurosceptique rassemblait ainsi pas moins de 222 électeurs de Civrieux-d'Azergues.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Civrieux-d'Azergues ?

L'élection du chef de l'Etat est certainement la meilleure loupe pour jauger une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Civrieux-d'Azergues lors du premier tour de la présidentielle avec 34,84%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 22,75%. Civrieux-d'Azergues n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 15,68% et 7,07% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 35,75% contre 64,25%.