Résultat des législatives à Creil : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Creil fait envie La Nupes ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Creil, la Nupes avait en effet glané 47,52% des votes en moyenne sur les 2 circonscriptions de la ville. Un score à compléter avec les 59% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (56,13% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,71% pour Yannick Jadot, 1,49% pour Fabien Roussel et 1,35% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann a plus récemment cumulé 7,56% à Creil pour les élections continentales. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total de 59% sur place.

18:42 - Creil fait partie des rares zones où l'extrême droite na pas gagné de terrain Que déduire de cette avalanche de scores ? Parmi les indicateurs saillants, on remarque que Creil fait partie des rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre les européennes de 2019 et celles qui viennent d'avoir lieu en 2024, Jordan Bardella regroupant en effet 20,32% lors du scrutin européen du 9 juin contre 25,69% il y a cinq ans. Une situation qui diffère de ce que l'on a observé à l'échelle du pays, avec un peu plus de 8 points gagnés pour le RN entre les deux scrutins.

15:31 - Bardella n'a pas fait recette à Creil lors des élections européennes Ce résultat de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà, une éternité en politique. Même si certaines communes échappent à la règle... La liste de Bardella n'était que deuxième en effet lors des élections du Parlement européen il y a quelques semaines à Creil, la liste de Manon Aubry s'arrogeant la première position avec 47,7%, contre 20,32% pour le RN.

14:32 - 56,13% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle à Creil Elément saillant : le RN avait réalisé au premier tour plus de voix aux législatives 2022 à Creil que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Celle-ci avait rassemblé 15,25% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 56,13%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 15,51% et Marine Le Pen avec 15,25%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 32,3% contre 67,7%).

12:32 - À Creil, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Aux législatives en 2022 à Creil, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 16,42% des habitants passés par les urnes ayant voté pour ses représentants en moyenne dans les 2 circonscriptions de la commune, contre 47,52% en moyenne pour les candidats LFI-PS-PC-EELV . Valérie Labatut (NUP) dans la 3e circonscription avec 47,84% et Loïc Pen (NUP) dans la 7e circonscription avec 46,42% étaient respectivement arrivés en tête à Creil au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang aux candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 71,49%. Dans le détail, les vainqueurs de ce second tour dans la ville étaient Valérie Labatut (NUP) dans la 3e circonscription avec 73,37% et Loïc Pen (NUP) dans la 7e circonscription avec 64,86%.

11:02 - Analyse socio-économique de Creil : perspectives électorales A mi-chemin des législatives, Creil foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 36 106 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 2 221 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans l'agglomération, 47% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 3,84% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 9 801 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 31,33%, Creil se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1933,88 euros/mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 25,17%, synonyme d'une situation économique fragile. À Creil, où les moins de 30 ans correspondent à 47% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Taux d'abstention aux dernières élections législatives à Creil : ce qu'il faut savoir À Creil (60100), l'abstention constituera indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des familles cumulée avec les préoccupations provoquées par le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, seraient de nature à ramener les citoyens de Creil dans les isoloirs. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 14 464 personnes en âge de voter au sein de la ville, 42,97% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 33,5% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 68,58% au premier tour et seulement 66,03% au second tour. Quels candidats arriveront en tête dans les 2 circonscriptions de Creil ?