Résultat des législatives à Curis-au-Mont-d'Or : l'élection 2024 en direct

C'est probablement le choix du président de la République qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Il faut retenir que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La présidente du mouvement avait accumulé 12,65% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 34,89%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 18,38% et Marine Le Pen avec 12,65%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 25,75% contre 74,25%).

Le résultat des élections législatives au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Curis-au-Mont-d'Or, grattant 9,71% des voix sur place, contre 34,95% pour Blandine Brocard (La République en Marche). Le parti restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Élections législatives à Curis-au-Mont-d'Or : un éclairage démographique

La structure démographique et socio-économique de Curis-au-Mont-d'Or détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections législatives. Avec un taux de chômage de 6,02% et une densité de population de 386 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 34,92%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,69%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,09%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (55,47%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Curis-au-Mont-d'Or, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et d'entrepreneuriat.