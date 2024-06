Résultat des législatives à Dembeni : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Qui vont adopter les électeurs de gauche à Dembeni ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, que feront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien récupérera le Nouveau Front populaire ? Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives 2022 à Dembeni. Le ticket Les Républicains était en pôle position au premier tour, avec 32,32% des voix. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est Mansour Kamardine (Les Républicains ) Les Républicains qui l'emportait. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 3,05% à Dembeni. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 19% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (13,54%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,8%) et enfin de Léon Deffontaine (1,71%).

18:42 - Une progression impressionnante de l'extrême droite à Dembeni en 5 ans Alors que retenir de cet ensemble hétéroclite de données ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau local entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. On ne peut donc pas exclure que le RN puisse dépasser les 10% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la petite démonstration de Bardella à Dembeni Ce fragile équilibre a vécu. C'est en effet la liste Rassemblement national présentée par Jordan Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Dembeni, avec 50,12% des votes exprimés (411 voix) devant la liste emmenée par Manon Aubry avec 13,54%, suivie par la liste de François-Xavier Bellamy avec 10,85%.

14:32 - Dembeni avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. L'élection présidentielle avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La candidate du parti frontiste glanait 34,54% au premier round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,79% et 24,54% des voix. Valérie Pécresse devait se contenter de la quatrième place avec seulement 6,58% des suffrages. Avec 49,76%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,24%.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives il y a deux ans à Dembeni ? Regarder dans le rétro pour voir le dernier scrutin législatif semble logique au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Dembeni, grappillant 1,57% des votes sur place, contre 32,32% pour Mansour Kamardine (Les Républicains). Il ne fera pas mieux au second tour, le parti laissant également le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

11:02 - Dembeni : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans le cadre de la campagne électorale législative, Dembeni se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 15 848 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 499 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. La population d'une commune influence les résultats des élections législatives par divers facteurs démographiques et socio-économiques. L'âge peut déterminer la priorité des politiques, les jeunes favorisant souvent l'écologie et l'innovation, les plus âgés la stabilité. Le sexe peut influencer la sensibilité à des sujets comme l'égalité des genres. Le chômage, les revenus et la pauvreté affectent la perception des politiques économiques de la France, poussant certains vers des partis extrémistes en quête de solutions nationales.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux législatives à Dembeni Comment ont voté les habitants de cette ville lors des dernières élections ? Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, sur les 4 720 inscrits sur les listes électorales à Dembeni, 81,65% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 72,26% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,38% au premier tour. Au second tour, 49,29% des votants ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Dembeni pour les législatives ? En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, presque un record pour des élections législatives.