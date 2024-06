Résultat des législatives à Digne-les-Bains : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche aussi dans la course à Digne-les-Bains pour ces législatives ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les urnes. La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann avait cumulé 16,85% à Digne-les-Bains début juin. Mais ce sont 33% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (9,7%), de l'EELV Marie Toussaint (6,11%) ou encore de Léon Deffontaine (2,31%). Au cours du premier tour des élections des députés en 2022, à Digne-les-Bains, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 30,53% des votes dans la commune. Une percée à affiner enfin avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 8 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Digne-les-Bains Que peut-on retenir de l'ensemble de ces statistiques ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 29% ou plus à Digne-les-Bains ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 32,92% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Digne-les-Bains au début du mois Les résultats de ce dimanche 30 juin seront sans doute bien plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a dominé les élections européennes 2024 à Digne-les-Bains. L'extrême droite a séduit 32,92% des votes, contre Raphaël Glucksmann à 16,85% et Valérie Hayer à 12,1%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon devançait Macron et Le Pen à Digne-les-Bains au premier tour de la dernière présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est probablement la clé pour estimer une tendance politique locale. C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en première position à Digne-les-Bains lors du premier tour de la présidentielle avec 25,48%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 23,71%. La troisième et la quatrième places revenaient à Emmanuel Macron et Éric Zemmour, avec seulement 21,83% et 8,72% des voix. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 47,23% contre 52,77%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Digne-les-Bains ? Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Digne-les-Bains, obtenant 21,44% des votes sur place, contre 30,53% pour Delphine Bagarry (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Et le second tour sera à l'avenant avec encore Delphine Bagarry (LFI-PS-PC-EELV) finalement en tête localement.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Digne-les-Bains Dans le cadre de la campagne électorale législative, Digne-les-Bains est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 17 192 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 305 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 14,5% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 10,68% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 1 087 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, 30,14% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1509,50 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Digne-les-Bains, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Digne-les-Bains À Digne-les-Bains (04000), le niveau de participation constituera immanquablement l'un des critères principaux de ce scrutin législatif. L'inflation dans le pays qui plombe le budget des Français, combinée avec les inquiétudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, pourraient pousser les habitants de Digne-les-Bains à ne pas rester chez eux. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 26,29% des électeurs inscrits dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 23,82% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,01% au premier tour et seulement 49,67% au deuxième tour. Quel député se substituera à Delphine Bagarry dans la 1ère circonscription des Alpes-de-Haute-Provence ?