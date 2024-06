Résultat des législatives à Évreux : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Évreux pour ces législatives ? La gauche unie aux dernières législatives ayant éclaté, que choisiront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en attirer le Front populaire ? Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Évreux, la Nupes avait en effet enregistré 30,78% des votes si on englobe les 2 circonscriptions correspondant à la ville. Une somme à affiner avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (28,61% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,96% pour Yannick Jadot, 2,44% pour Fabien Roussel et 1,59% pour Anne Hidalgo). Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 14,23% à Évreux. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 15,42% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,88% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,55% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total de 35% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national en embuscade à Évreux pour les législatives Que conclure des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Si on s'en tient à la progression du RN constatée des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit près de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du Rassemblement national pourrait se situer tout proche des 30% à Évreux. Un calcul qui semble logique compte tenu des électeurs également conquis par le mouvement dans la commune ces dernières années et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Un score de Bardella dans la moyenne à Évreux il y a trois semaines Regarder quelques jours en arrière peut sembler encore plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. Dans le détail, 3201 électeurs d'Évreux ont en effet choisi la liste du RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella cumulait 27,34% des voix face à Manon Aubry à 15,42% et Valérie Hayer à 15,13%.

14:32 - Évreux avait voté Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. La ville d'Évreux avait opté pour Marine Le Pen à 20,21% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient devancé cette fois la cheffe du RN avec 28,61% et 27,1% des suffrages. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 63,74% contre 36,26% pour Le Pen au second tour sur place.

12:32 - Que concluent les tendances des législatives 2022 pour Évreux ? Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune d'Évreux, cumulant 17,73% des suffrages sur place, contre 30,78% en moyenne pour les candidats Nupes répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville Christophe Ancelin (NUP) dans la Evreux - 1re circonscription avec 32,41% et Nathalie Samson (NUP) dans la Evreux - 2e circonscription avec 29,47%. Sur la commune d'Évreux, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée au moment du second tour, confirmant la défaite de l'ancien Front national sur l'ensemble des électeurs. Les gagnants dans la ville étaient donc Séverine Gipson (ENS) dans la Evreux - 1re circonscription avec 58,35% et Fabien Gouttefarde (ENS) dans la Evreux - 2e circonscription avec 62,25%.

11:02 - Évreux aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La structure démographique et socio-économique d'Évreux définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 40% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 20,29%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (31,75%) souligne le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2089,23 € par mois peut être révélateur de situations de précarité financière pour certains foyers. Enfin, la présence d'une population immigrée de 16,32% et d'une population étrangère de 14,04% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Évreux mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 35,43% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Évreux : la participation en question L'observation des élections passées permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des élections européennes de début juin, 46,48% des personnes en capacité de participer à une élection à Évreux avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 46,3% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,2% au premier tour. Au deuxième tour, 41,5% des électeurs se sont déplacés. Au niveau national, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle représentait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.