Résultat des législatives à Fleurieu-sur-Saône : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Le 9 juin dernier, la piqure de rappel du Rassemblement national à Fleurieu-sur-Saône Le nom de celui ou celle qui l'a emporté lors des dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. 24,75% des voix ont en effet cheminé vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Fleurieu-sur-Saône, face à Valérie Hayer à 18,71% et François-Xavier Bellamy à 14,63%. Le RN a fini premier avec 176 votants de Fleurieu-sur-Saône.

14:32 - Quel candidat a gagné la présidentielle il y a deux ans à Fleurieu-sur-Saône ? Le scrutin présidentiel est certainement la principale clé pour juger une tendance politique locale. Fleurieu-sur-Saône avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 16,08%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 38,43% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 14,82% et 8,32% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 30,56% contre 69,44%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indicateur précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Fleurieu-sur-Saône il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 13,87% au premier tour, contre 40,10% pour Blandine Brocard (LREM), Fleurieu-sur-Saône votant pour la 5ème circonscription du Rhône. Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN étant toujours inexistant et laissant la place à Blandine Brocard (Ensemble !) pour la première position localement.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Fleurieu-sur-Saône Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Fleurieu-sur-Saône comme dans toute la France. Avec une population de 1 501 habitants répartis dans 638 logements, cette ville présente une densité de 487 habitants/km². Ses 172 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 449 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (86,99%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 23,63% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 34,52% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 53,76 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Fleurieu-sur-Saône manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mouvement.

09:32 - Les législatives débutent à Fleurieu-sur-Saône : la participation en question Au fil des dernières années, les 1 542 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Début juin, durant les élections européennes, le taux de participation représentait 65,11% des électeurs de Fleurieu-sur-Saône (Rhône). Le taux de participation était de 57,31% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 55,44% au premier tour et seulement 56,18% au second tour. En proportion, au niveau du pays, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c'était presque un record.