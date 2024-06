Résultat des législatives à Gœulzin : l'élection 2024 en direct

En direct

15:37 - 37,8% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Gœulzin La préférence des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection à la présidence de la République. Il faut noter que le RN avait enregistré au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives il y a deux ans à Gœulzin que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Elle avait engrangé 37,8% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 25,45% et 12,65%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 56,29% contre 43,71%).

12:32 - Nouvelle offensive pour le RN à Gœulzin ? Le résultat de la formation menée par Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur pour cette législative au niveau local. Les législatives 2022 avaient offert un excellent score pour le RN à Gœulzin. On retrouvait en effet Thibaut Francois en tête au premier tour, avec 38,39% dans la cité, qui faisait partie de la 17ème circonscription du Nord. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 56,25%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,75%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Gœulzin : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Gœulzin comme partout en France. Avec une population de 1 042 habitants répartis dans 477 logements, ce bourg présente une densité de 212 hab/km². Ses 44 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (11,53%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,74% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 47,42% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 405,55 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Gœulzin, les spécificités locales se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Gœulzin ? Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. A l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 55,04% dans la commune de Gœulzin. La participation était de 57,17% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,78% au premier tour et seulement 50,0% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.