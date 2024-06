Que tirer de cette masse de scores ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été amassés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. On ne peut donc pas exclure que le RN puisse atteindre voire dépasser les 29% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

L'élection suprême avait offert un incontestable avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Marine Le Pen obtenait 27,94% au premier round contre 27,34% pour Emmanuel Macron et 18,27% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Is-sur-Tille n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 6,62% des voix pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,03% contre 53,97%.

11:02 - Is-sur-Tille : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

La structure démographique et socio-économique d'Is-sur-Tille façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des élections législatives. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 17,84% des résidents sont des enfants, et 10,11% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 2198,26 euros/mois souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 403 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,67%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,54%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Is-sur-Tille mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 31,9% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.