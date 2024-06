Résultat des législatives à la Drenne : l'élection 2024 en direct

14:24 - Le poids démographique et économique de la Drenne aux législatives

Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers La Drenne, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 412 logements pour 1 058 habitants, la densité de la commune est de 265 habitants/km². Ses 41 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 309 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (89,08%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 32,45% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, 53,4% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 317,20 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. La Drenne incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.