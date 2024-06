14:24 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Laboissière-en-Thelle

À Laboissière-en-Thelle, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les élections législatives. Dans le village, 18,67% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 5,83% ont 75 ans et plus. La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (88,46%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 471 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,11%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,4%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Laboissière-en-Thelle mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,34% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.