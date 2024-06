Résultat des législatives à la Roche-sur-Yon : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Les votes de la coalition de gauche convoités La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, devrait en rassembler une partie. La liste PS-Place publique de Glucksmann avait terminé à 21,85% à la Roche-sur-Yon le 9 juin. Mais la gauche vise bien mieux aux législatives, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 38% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne semble importante. Lors du premier tour des législatives en 2022, à la Roche-sur-Yon, la Nupes avait par ailleurs accumulé 34,77% des votes en moyenne sur les 2 circonscriptions se trouvant sur la ville. Un score à comparer enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,85% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,52% pour Yannick Jadot, 2,38% pour Fabien Roussel et 2,84% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le Rassemblement national à la Roche-sur-Yon, un favori aux législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN semble déjà forte à la Roche-sur-Yon entre le score de Jordan Bardella en 2019 (13,57%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (19,65%), de l'ordre de 6 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à près de 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - La Roche-sur-Yon pas vraiment en phase avec la France lors des élections du 9 juin Regarder un peu moins loin en arrière apparaît aussi comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Avec un résultat de 19,65% en effet, Jordan Bardella a été devancé lors des européennes de juin à la Roche-sur-Yon par Raphaël Glucksmann avec 21,85%.

14:32 - 34,15% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à la Roche-sur-Yon C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui est le meilleur révélateur sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Point à retenir : le RN avait récolté au premier tour une meilleure marque aux législatives 2022 à la Roche-sur-Yon que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle, puisqu'elle avait engrangé 14,08% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 34,15%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 23,85% et Marine Le Pen avec 14,08%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 26,92% contre 73,08%).

12:32 - Que peuvent enseigner les scores des législatives 2022 pour La Roche-sur-Yon ? Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin législatif le plus récent semble plutôt sensé au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de la Roche-sur-Yon, grappillant 9,98% des voix sur place, contre 34,77% en moyenne pour les candidats Nupes répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville Lucie Etonno (NUP) dans la 1re circonscription avec 35,21% et Nicolas Helary (NUP) dans la 2e circonscription avec 34,42%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux candidats rivaux portant l'étiquette LFI-PS-PC-EELV avec 49,95% contre 50,05% pour les vainqueurs. La liste des gagnants dans la ville était donc cette fois Lucie Etonno (NUP) dans la 1re circonscription avec 51,2% et Béatrice Bellamy (ENS) dans la 2e circonscription avec 50,88%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de la Roche-sur-Yon La composition démographique et socio-économique de la Roche-sur-Yon détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des législatives. Dans l'agglomération, 15,49% des résidents sont des enfants, et 26,24% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (77,77%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 18 869 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (27,86%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (11,6%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 8,45% à la Roche-sur-Yon, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Les législatives commencent à la Roche-sur-Yon : l'abstention en question Le taux de participation sera incontestablement l'un des facteurs principaux des élections législatives 2024 à la Roche-sur-Yon. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,04% au premier tour. Au second tour, 48,56% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 72,51% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part à l'élection. La participation était de 71,22% au deuxième tour, c'est-à-dire 27 361 personnes.