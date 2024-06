Résultat des législatives à Lauwin-Planque : l'élection 2024 en direct

En direct

15:37 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Lauwin-Planque lors de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection du président de la République qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Performance notable : le RN avait réalisé au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. La patronne du mouvement avait accumulé 34,27% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 24,56% et 18,83%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 52,6% contre 47,4%).

12:32 - Quel score pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Lauwin-Planque ? La fraction d'électeurs de la formation politique de Jordan Bardella au premier tour sera la clé du scrutin pour cette élection 2024 localement, comme dans le reste de la France. Le RN tirait son épingle du jeu à Lauwin-Planque au cours des élections des députés il y a deux ans. C'est en effet Thibaut Francois qui se classait en pôle position au premier tour avec 34,29% dans la commune, qui faisait partie de la 17ème circonscription du Nord. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 55,84%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,16%.

11:02 - Lauwin-Planque aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel impact auront les électeurs de Lauwin-Planque sur le résultat des législatives ? Avec 41,7% de population active et une densité de population de 476 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 12,83% peut agir sur les attentes des habitants quant aux directives sur le travail. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (83,72%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 711 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,11%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,73%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,2% à Lauwin-Planque, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Les législatives démarrent à Lauwin-Planque : quel sera le taux de participation ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Lauwin-Planque ? L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des foyers français, combinée avec les inquiétudes liées à la situation géopolitique actuelle, sont de nature à ramener les citoyens de Lauwin-Planque dans les bureaux de vote. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 80,24% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 78,85% au premier tour, c'est-à-dire 1 055 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,18% au premier tour et seulement 50,52% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Lauwin-Planque ? Quel député se substituera à Thibaut Francois dans la 17ème circonscription du Nord ?