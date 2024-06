Résultat des législatives à Lécluse : l'élection 2024 en direct

15:37 - 45,53% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Lécluse

C'est probablement la présidentielle qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection du président de la République avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La figure du RN finissait à 45,53% au 1er round contre 16,82% pour Emmanuel Macron et 14,15% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 6,68% des suffrages pour sa part. Pour le second tour de l'élection, c'est encore la candidate de l'ancien FN qui avait le plus convaincu avec 68,97%, devant Emmanuel Macron à 31,03%.