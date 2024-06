Résultat des législatives à Manosque : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les électeurs de l'ancienne Nupes très suivis Une autre incertitude de ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après la constitution du Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. A l'issue du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Manosque, le binôme Nupes avait en effet cumulé 26,06% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 14% à Manosque. Mais ce sont 31% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du leader Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (11,79%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,57%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,68%).

18:42 - L'époustouflante progression du RN à Manosque Alors que déduire de cet ensemble hétéroclite de scores ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Manosque entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 29% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella à son niveau national à Manosque il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus avisé au moment d'analyser le scrutin des législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, a fini première des élections du Parlement européen à Manosque. Ladite liste a glané 32,76% des votes, face à Valérie Hayer à 14,76% et Raphaël Glucksmann à 14%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Manosque lors de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Manosque lors du premier tour de la présidentielle avec 26,04%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 24,26%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 23,32% et 7,75% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 43,6% contre 56,4%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite au premier tour ? Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin législatif le plus récent semble logique au moment du rendez-vous politique du jour. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Manosque, grattant 21,47% des votes sur place, contre 33,92% pour Christophe Castaner (La République en Marche). Sur la commune de Manosque, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera préférée lors du second tour, achevant la défaite du Rassemblement national.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Manosque Dans la ville de Manosque, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des législatives. Avec une densité de population de 383 hab par km² et 41,2% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 16,18% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de directives sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 651 €/an souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 6 991 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 17,65% et d'une population étrangère de 12,76% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Manosque mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,91% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Participation à Manosque : que retenir des précédentes élections ? L'un des critères décisifs de ce scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Manosque. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 44,89% au premier tour et seulement 44,77% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Manosque pour les élections législatives 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 70,71% dans la commune. La participation était de 68,44% au deuxième tour, c'est-à-dire 10 627 personnes.