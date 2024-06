L'autre incertitude qui accompagne ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Front populaire. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 11,29% à Marcilly-sur-Tille. Mais ce sont 22% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (7%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,43%) et enfin de Léon Deffontaine (1,57%). Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Marcilly-sur-Tille, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 21,32% des votes dans la localité. Une somme à compléter enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

Alors que conclure de cet ensemble de chiffres ? Ce sont déjà 15 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau local entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc possible que le RN dépassera les 34% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

14:32 - Quels ont été les résultats de la présidentielle à Marcilly-sur-Tille ?

La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. La communauté des électeurs de Marcilly-sur-Tille avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle 2022 puisque la candidate du RN terminait avec 32,86% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,49% et 17,81% des voix. Marcilly-sur-Tille n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 7,68% des suffrages. Au deuxième tour, la patronne du RN surclassait aussi Emmanuel Macron avec 52,45% contre 47,55%.