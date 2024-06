Résultat des législatives à Méricourt : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Méricourt, qui va rafler les voix de la Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. A l'issue des élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 4,46% à Méricourt. Mais on peut en revanche estimer un score de 24% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (10,64%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,67%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (9,43%). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Méricourt, la Nupes avait par ailleurs obtenu 32,99% des votes au total sur les 2 circonscriptions correspondant à la ville. Un chiffre à compléter enfin avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,36% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,57% pour Yannick Jadot, 7,59% pour Fabien Roussel et 0,82% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 8 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Méricourt Que retenir des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il est donc possible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 50% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 53,04% bien au-dessus de la moyenne nationale pour Bardella à Méricourt au début du mois Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral semble aussi une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Le 9 juin en effet, à Méricourt, la liste Rassemblement national, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a remporté l'élection, récoltant 53,04% des suffrages contre Manon Aubry à 10,64% et Léon Deffontaines à 9,43%. Si on entre dans le détail, 2069 habitants l'ont choisie dans la ville.

14:32 - Méricourt avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle C'est sans doute le scrutin présidentiel qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. Il faut retenir que le RN avait fait au premier tour un meilleur résultat aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée, puisqu'elle avait rassemblé 43,56% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités chacun de 21,36% et 15,91%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 63,84% contre 36,16%).

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce soir Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un enseignement précieux au moment de l'élection du jour. Le Rassemblement national réalisait un joli démarrage à Méricourt lors des législatives 2022. Ce dernier s'était élevé en tête dans la ville avec 45,27% au 1er tour sur l'ensemble des votants. D'un point de vue strictement local en effet, lors du tour de chauffe des législatives en 2022, Méricourt votait pour 2 circonscriptions du Pas-de-Calais et ce sont Jean-Marc Tellier (NUP) dans la 3e circonscription avec 44,93% et Marine Le Pen (RN) dans la 11e circonscription avec 51,96% qui arrivaient en tête dans la ville. La victoire était également acquise aux candidats Rassemblement National avec 50,77% en moyenne au second tour (en tête à Méricourt on trouvait en effet : Jean-Marc Tellier (NUP) dans la 3e circonscription avec 57,4% et Marine Le Pen (RN) dans la 11e circonscription avec 55,95%).

11:02 - Méricourt : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Au cœur de la campagne électorale législative, Méricourt se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 11 431 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 372 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (71,55%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les 350 résidents étrangers, représentant 3,08% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2023,84 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,16%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Méricourt, les intérêts locaux, tels que le travail, l'éducation et l'inflation, se mêlent aux objectifs français.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Méricourt pour les législatives À Méricourt (62680), l'un des critères décisifs du scrutin législatif sera incontestablement le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 42,27% au premier tour et seulement 41,12% au second tour. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 68,92% au niveau de l'agglomération. Le taux de participation était de 68,61% au deuxième tour, ce qui représentait 5 951 personnes.