Résultat des législatives à Metz : premiers chiffres de l'élection 2024

19:54 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Metz pour ces élections législatives 2024 ? L'autre source de doute qui enveloppe ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après la création du Front populaire, un an après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Au cours du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Metz, la Nupes avait en effet glané 30,53% des votes sur l'ensemble des 3 circonscriptions de la ville. Un chiffre à comparer avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (27,19% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,5% pour Yannick Jadot, 1,75% pour Fabien Roussel et 1,68% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann a plus récemment glané 15,65% à Metz pour le tour unique des européennes. Mais ce sont 36% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du leader Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (14,47%), de l'écologiste Marie Toussaint (6,35%) et enfin de Léon Deffontaine (1,72%).

18:42 - Quel score pour le RN à Metz lors des législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Si dans l'Hexagone, les enquêtes d'opinion chiffrent une progression du RN à près de quinze points aux législative 2024 en comparaison de son résultat des dernières législatives (ce qui porterait théoriquement le parti de Jordan Bardella à près de 30% dans la commune), on remarque pourtant que celui-ci n'a pour l'instant pris que 3 points de plus entre les européennes 2019 et celles du 9 juin dernier sur place. L'explosion du RN pourrait donc être moins forte localement.

15:31 - 23,96% pour le RN à Metz il y a trois semaines Regarder quelques jours en arrière peut sembler également logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Il y a quelques semaines en effet, à Metz, la liste du RN, qui avait à sa tête Jordan Bardella, l'a emporté, glanant 23,96% des votes devant Valérie Hayer à 16,14% et Raphaël Glucksmann à 15,65%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Metz au premier tour de la dernière présidentielle L'élection à la présidence de la République est sans doute la référence pour évaluer une préférence politique locale. Dans les isoloirs de Metz, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un timide 17,48%, la cheffe du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,4% et 27,19% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 67,19% contre 32,81% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité.

12:32 - Quel résultat lors des législatives il y a deux ans à Metz ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella lors des élections législatives sera très instructif. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Metz en 2022, lors des élections des députés, avec 14,93% au premier tour, contre 30,53% pour les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 3 circonscriptions de la commune. Metz choisira d'ailleurs des candidats du même parti au second tour, vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité avec 56,45%.

11:02 - Metz : démographie, élections et stratégies politiques Au cœur de la campagne électorale législative, Metz est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 120 874 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 10 316 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans l'agglomération, 40% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 21,64% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de santé. Les 15 603 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2213,54 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,95%, révélant une situation économique fragile. À Metz, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir commun et florissant.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Metz À Metz, l'une des clés du scrutin législatif 2024 sera l'étendue de la participation. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 58,03% au premier tour et seulement 60,17% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Metz pour les élections législatives ? Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 70 385 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 33,96% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 35,85% au deuxième tour.