En direct

19:50 - Qui vont retenir les supporters de gauche à Montbard ? La Nupes faisant déjà partie du passé, que décideront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. A l'issue du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 16,95% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (20,39% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,25% pour Yannick Jadot, 3,38% pour Fabien Roussel et 1,49% pour Anne Hidalgo). Lors des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 10,14% à Montbard. Un score qui devrait s'améliorer ce dimanche soir, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 21% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 11 points à Montbard Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après tous ces chiffres. Mais des éléments se distinguent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau local entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On peut donc juger possible que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Montbard le 9 juin ? Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le verdict qui est tombé lors des élections il y a quelques jours est évocateur. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui s'est arrogée les européennes il y a trois semaines à Montbard, avec 40,8% des électeurs, soit 632 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 12,46%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 10,14%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Montbard au premier tour de la présidentielle 2022 La présidentielle est probablement la référence pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 31,62% au 1er tour de l'élection présidentielle de 2022 à Montbard. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,76% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,39%. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 6,23% des suffrages pour sa part. Nouveau coup de poing de la patronne du RN au second tour devant Emmanuel Macron avec 53,32%.

12:32 - Que peuvent signifier les tendances des législatives 2022 pour Montbard ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national lors des élections législatives sera très observé. Aux législatives en 2022 à Montbard, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 17,07% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 35,96% pour Laurence Porte (Divers droite) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois le premier rang au binôme Les Républicains (57,42%). C'est donc Hubert Brigand (Les Républicains) qui arrivait premier au finish.

11:02 - Dynamique électorale à Montbard : une analyse socio-démographique Dans les rues de Montbard, les élections sont en cours. Avec ses 4 788 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 264 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (60,73%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Montbard incarne une communauté diversifiée, avec ses 225 résidents étrangers, soit 4,66% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 157 euros/an, la commune affiche un taux de chômage de 18,72%, synonyme d'une situation économique tendue. À Montbard, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est le moment de voter à Montbard pour les législatives Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Il y a trois semaines, durant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 51,45% au niveau de Montbard (Côte-d'Or). L'abstention était de 51,97% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 51,4% au premier tour et seulement 57,34% au second tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au second tour, c’était plus qu’en 2017.