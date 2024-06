Résultat des législatives à Montereau-Fault-Yonne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Montereau-Fault-Yonne, quelles sont les options de reports du vote de gauche ? Une autre source de doute qui accompagne ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Front populaire. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Montereau-Fault-Yonne, le binôme Nupes avait en effet cumulé 38% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 48% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment terminé à 5,89% à Montereau-Fault-Yonne pour le tour unique des européennes. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 34,54% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,48% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,92% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul de 42% cette fois.

18:42 - Rassemblement national : quel score aux législatives à Montereau-Fault-Yonne ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'étiquette RN devrait se trouver pas loin de 30% à Montereau-Fault-Yonne lors du premier tour de ces législatives si la dynamique annoncée par les européennes du 9 juin se reproduit localement. Le parti nationaliste est même crédité de 30 à 35% des voix dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le calcul est simple, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. En cinq ans seulement, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 4 points dans la localité.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Montereau-Fault-Yonne début juin Les résultats de ce 30 juin au soir vont peut-être répéter le verdict établi le 9 juin dernier. Lors des européennes 2024 en effet, la liste Rassemblement national avait enregistré 29,9% des suffrages à Montereau-Fault-Yonne et n'était que deuxième. C'est Manon Aubry qui finissait en première position avec 34,54%.

14:32 - En 2022, qui aurait été président selon les élections de Montereau-Fault-Yonne ? C'est incontestablement l'élection à la présidence de la République qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Montereau-Fault-Yonne lors du premier tour de la présidentielle avec 46,82%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 20,64%. Emmanuel Macron et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 15,79% et 4,47% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 41,03% contre 58,97%.

12:32 - Elodie Gérôme-Delgado (Nupes) en avance lors des législatives 2022 à Montereau-Fault-Yonne Jeter un œil sur le dernier scrutin législatif semble plutôt sensé au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Montereau-Fault-Yonne, grattant 18,15% des suffrages sur place, contre 38,00% pour Elodie Gérôme-Delgado (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés LFI-PS-PC-EELV avec 39,41% contre 60,59% pour les vainqueurs. Elodie Gérôme-Delgado conservait donc son avance sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Montereau-Fault-Yonne : une analyse socio-démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Montereau-Fault-Yonne regorge de diversité et d'activités. Avec ses 22 259 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 370 entreprises, Montereau-Fault-Yonne permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 46% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 17,16% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Montereau-Fault-Yonne incarne une communauté diversifiée, avec ses 5 267 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 139 euros/an, la ville affiche un taux de chômage de 22,34%, annonçant une situation économique instable. À Montereau-Fault-Yonne, où les moins de 30 ans correspondent à 46% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Montereau-Fault-Yonne : analyse du pourcentage de participation aux précédentes élections législatives À Montereau-Fault-Yonne (77130), l'une des clés des élections législatives 2024 sera indéniablement l'étendue de la participation. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 32,13% au premier tour et seulement 32,97% au second tour. Pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 56,29% dans la ville. Le taux de participation était de 63,92% au premier tour, ce qui représentait 6 312 personnes. La perte de pouvoir d'achat est capable de ramener les citoyens de Montereau-Fault-Yonne dans les bureaux de vote.