19:50 - À Morannes sur Sarthe-Daumeray, quel candidat vont choisir les électeurs de la gauche ? Une autre interrogation qui enveloppe ces élections législatives 2024 sera celle du vote de gauche après l'avènement du Front populaire, un an après la disparition de la Nupes. La liste portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait cumulé 8,21% à Morannes sur Sarthe-Daumeray début juin. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 18% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Morannes sur Sarthe-Daumeray, la Nupes avait par ailleurs cumulé 21,15% des votes sur l'ensemble des 2 circonscriptions de la ville. Un chiffre à affiner enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 8 points à Morannes sur Sarthe-Daumeray Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle locale entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à environ 30% voire plus à Morannes sur Sarthe-Daumeray ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la victoire du Rassemblement national à Morannes sur Sarthe-Daumeray Dernier résultat à prendre en compte : celui qui est sorti des élections bien plus récemment encore est historique. Consulter des résultats aussi récents semble donc encore plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste Bardella qui a remporté les élections européennes 2024 à Morannes sur Sarthe-Daumeray, avec 42,11% des suffrages exprimés (528 voix) devant la liste portée par Valérie Hayer avec 18,1%, et Raphaël Glucksmann avec 8,21%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Morannes sur Sarthe-Daumeray au premier tour de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait fini en tête avec 33,72% au 1er tour de l'élection présidentielle de 2022 à Morannes sur Sarthe-Daumeray. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,08% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,03%. L'échec était plus fort encore pour Valérie Pécresse, avec seulement 5,86% des voix. La cheffe du RN s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 50,37%, devant Emmanuel Macron à 49,63%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce soir Le score obtenu par le Rassemblement national sera un enseignement majeur pour ces élections des députés au niveau local, comme dans le reste de la France. Les élections législatives avaient donné un joli départ pour le Rassemblement national à Morannes sur Sarthe-Daumeray. Ce dernier avait fini en tête dans la cité avec 26,63% au premier tour sur l'ensemble des votants. D'un point de vue strictement local en effet, lors du tour de chauffe des législatives en 2022, Morannes sur Sarthe-Daumeray votait pour 2 circonscriptions du Maine-et-Loire et ce sont Arash Saeidi (NUP) dans la Morannes-sur-Sarthe-Daumeray - 1re circonscription avec 28,57% et Bernard Lahondès (RN) dans la Morannes-sur-Sarthe-Daumeray - 3e circonscription avec 26,94% qui arrivaient en tête dans la ville. Le Rassemblement national sera battu en finalement au deuxième round par les candidats Les Républicains, plus forts sur l'ensemble des habitants. Ces derniers glaneront 62,46% des voix en moyenne (soit Arash Saeidi (NUP) dans la Morannes-sur-Sarthe-Daumeray - 1re circonscription avec 58,02% et Anne-Laure Blin (LR) dans la Morannes-sur-Sarthe-Daumeray - 3e circonscription avec 62,46%).

11:02 - Élections législatives à Morannes sur Sarthe-Daumeray : impact de la démographie et de l'économie locale À Morannes sur Sarthe-Daumeray, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les législatives. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 18,94% des résidents sont des enfants, et 26,27% ont 60 ans et plus. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (21,18%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 178 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,73%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,7%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Morannes sur Sarthe-Daumeray mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,53% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Morannes sur Sarthe-Daumeray L'un des critères clés de ces législatives sera à n'en pas douter le taux de participation à Morannes sur Sarthe-Daumeray (49640). Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,08% au premier tour. Au second tour, 41,52% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Morannes sur Sarthe-Daumeray pour les élections législatives 2024 ? Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 77,07% des votants de la localité, contre un taux de participation de 78,17% au premier tour, ce qui représentait 2 038 personnes.