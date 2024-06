Résultat des législatives à Moret-Loing-et-Orvanne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les suffrages de la coalition de gauche font envie La gauche unie aux dernières législatives étant déjà morte, que feront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? Répondre à cette question est difficile. Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 18,61% à Moret-Loing-et-Orvanne. Mais on peut en revanche évaluer un score de 33% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (8,88%), de l'écologiste Marie Toussaint (6,97%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,98%). La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Moret-Loing-et-Orvanne, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 28,46% des votes dans la commune. Une somme à compléter enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Moret-Loing-et-Orvanne avant les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. En regardant la progression du Rassemblement national vue des dernières élections à l'échelle nationale, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN a toutes les chances de s'élever à environ 25% à Moret-Loing-et-Orvanne. Une projection qui semble coller avec les points également conquis par le parti sur place sur la même période (20,69% pour Jordan Bardella en 2019 et 27,84% le 9 juin dernier), correspondant en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Bardella à son niveau national à Moret-Loing-et-Orvanne aux européennes Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler encore plus pertinent au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Le résultat de la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Moret-Loing-et-Orvanne, avec 27,84%. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Raphaël Glucksmann à 18,61% et Valérie Hayer à 13,33%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Moret-Loing-et-Orvanne lors de la dernière présidentielle Marine Le Pen se trouvait largement derrière dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'arrogeant que 20,72% contre 26,15% pour Emmanuel Macron et 23,6% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième round laissera sur le carreau la patronne du RN, Emmanuel Macron terminant à 60,97% contre 39,03% pour Le Pen.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Moret-Loing-et-Orvanne ? Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Moret-Loing-et-Orvanne, cumulant 17,84% des suffrages sur place, contre 28,46% pour Elodie Gérôme-Delgado (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Sur la commune de Moret-Loing-et-Orvanne, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera désignée lors du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste. Une victoire, donc, pour Jean-Louis Thiériot dans la localité.

11:02 - Moret-Loing-et-Orvanne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La démographie et le profil socio-économique de Moret-Loing-et-Orvanne déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Dans l'agglomération, 30% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 27,38% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 635 € par an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 4 946 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,16%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,05%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Moret-Loing-et-Orvanne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,59% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Moret-Loing-et-Orvanne ? Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette agglomération, il faut observer les résultats des consultations politiques antérieures. Début juin, pendant les élections européennes, parmi les 9 753 personnes en âge de voter à Moret-Loing-et-Orvanne, 45,59% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 47,28% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,63% au premier tour. Au deuxième tour, 50,9% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Moret-Loing-et-Orvanne cette année ? Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 27,33% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 23,22% au premier tour.