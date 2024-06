En direct

19:50 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de la Nupes disparue à Peyrehorade ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui a émergé cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Raphaël Glucksmann avait obtenu 14,1% à Peyrehorade pour ces élections continentales. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle des écologistes ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 23% sur place. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Peyrehorade, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 32,78% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a vivement séduit à Peyrehorade Difficile d'y voir clair dans toutes ces données. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Alors qu'au niveau national, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le parti a en effet déjà avancé de 10 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse dépasser les 31% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 34,65% dans la moyenne nationale pour Bardella à Peyrehorade le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière semble aussi pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur historique. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté les élections européennes 2024 à Peyrehorade. Le mouvement a cumulé 34,65% des votes, devant Valérie Hayer à 14,51% et Raphaël Glucksmann à 14,1%.

14:32 - Peyrehorade avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. La communauté électorale de Peyrehorade avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle 2022. La candidate du parti frontiste prenait une avance notable avec 25,6% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,2% et 15,19% des voix. Jean Lassalle prenait la quatrième place avec 11,16% des suffrages. Avec 48,41%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,59%.

12:32 - À Peyrehorade, les résultats des dernières législatives aussi parlants aujourd'hui ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très scruté. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Peyrehorade, comptant 23,23%des suffrages, alors que les candidats Nupes obtiendront 32,78% des voix. Il en ira de même au second tour, le parti voyant encore le binôme LFI-PS-PC-EELV gagner le scrutin.

11:02 - Élections à Peyrehorade : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Peyrehorade, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 3 673 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 337 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la commune, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 31,32% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Les 169 résidents étrangers, représentant 4,65% de la population, participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 548 euros/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,24%, synonyme d'une situation économique instable. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Peyrehorade contribue à édifier l'avenir français.

09:32 - Les législatives commencent à Peyrehorade : l'abstention en question À Peyrehorade (40300), l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des législatives 2024. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 50,76% au premier tour et seulement 46,93% au second tour. Quelle sera la participation à Peyrehorade cette année ? Pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 76,46% des électeurs de la ville, à comparer avec une participation de 75,34% au deuxième tour, ce qui représentait 2 019 personnes. L'inflation dans le pays, combinée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Peyrehorade.