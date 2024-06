Résultat des législatives à Poitiers : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:54 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter du vote Nupes à Poitiers ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Poitiers, la Nupes avait en effet cumulé 43,2% des votes au total sur les 2 circonscriptions se trouvant sur la ville. Une somme à affiner avec les 44% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment terminé à 21,84% à Poitiers le 9 juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition ripolinée peut théoriquement atteindre 49% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 4 points à Poitiers Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Si on extrapole la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN devrait s'élever à près de 20% à Poitiers. Un chiffre qui concorde avec les électeurs également arrachés par le parti sur place depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 : un bond de 4 points qui peut encore évoluer.

15:31 - Le RN n'y est pas arrivé à Poitiers lors des élections de juin Se retourner sur le dernier vote en date peut aussi sembler avisé au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. C'est Raphaël Glucksmann qui l'a en effet emporté à Poitiers lors des élections européennes 2024, avec 21,84% des bulletins. La liste se plaçait alors devant celle de Manon Aubry avec 16,35% dans la localité. Jordan Bardella échouait troisième, avec 16,03%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Poitiers au premier tour de l'élection présidentielle La présidentielle est probablement la clé pour juger une tendance politique locale. Performance notable : le RN avait réalisé au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives il y a deux ans à Poitiers que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. La candidate avait engrangé 11,56% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 34,41%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 27,62% et Marine Le Pen avec 11,56%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 24,84% contre 75,16%).

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Poitiers ? Se retourner sur le dernier scrutin législatif semble plutôt sensé au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Même si ce passif ne garantit rien… En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Poitiers, grappillant 8,99% des suffrages sur place, contre 43,20% en moyenne pour les candidats LFI-PS-PC-EELV répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville Lisa Belluco (NUP) dans la 1re circonscription avec 43,2% et Valérie Soumaille (NUP) dans la 2e circonscription avec 43,2%. A l'issue du second tour, ce sont encore des candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale qui vont glaner le plus de votes, avec 56,80% à l'échelle communale.

11:02 - Les défis socio-économiques de Poitiers et leurs implications électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Poitiers émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 90 240 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 5 810 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 18 317 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles possédant au moins une voiture (63,59%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. La présence de 9 156 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2114,4 euros par mois, la ville dévoile un taux de chômage de 17,83%, annonçant une situation économique tendue. À Poitiers, où la jeunesse équivaut à 49% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - Elections législatives à Poitiers : le niveau d'abstention À Poitiers (86000), l'un des critères déterminants de ce scrutin législatif sera sans nul doute le niveau de participation. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des Français serait par exemple capable de ramener les habitants de Poitiers dans les isoloirs. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 31,08% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 25,85% au premier tour. En proportion, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,53% au premier tour et seulement 50,12% au second tour. Quels candidats arriveront en tête dans les 2 circonscriptions de Poitiers ?