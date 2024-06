Résultat des législatives à Poleymieux-au-Mont-d'Or : l'élection 2024 en direct

14:32 - Qui est sorti gagnant de la présidentielle à Poleymieux-au-Mont-d'Or en 2022 ?

Le bord politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection de celui qui va présider la France. Il faut noter que le Rassemblement national avait fait au premier tour un score plus fort aux législatives il y a deux ans à Poleymieux-au-Mont-d'Or que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle, puisqu'elle avait accumulé 13,02% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 37,95%, suivi donc de Éric Zemmour avec 13,85% et Jean-Luc Mélenchon avec 13,3%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 30,45% contre 69,55%).