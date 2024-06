Résultat des législatives à Reims : de premiers chiffres clés du 1er tour

17:22 - Découvrez le taux de participation dans la Marne à 17h Les chiffres de la participation à 17h commencent à arriver. Dans la Marne, ce taux s'établit à 59,31% selon le Ministère de l'Intérieur (contre 40,28% au premier tour des législatives de 2022).

16:47 - Reims avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection de celui qui va présider la France. Ce sont Emmanuel Macron avec 29.21% et Jean-Luc Mélenchon avec 24.54% qui s'étaient imposés lors du premier tour de l'élection présidentielle à Reims. Marine Le Pen s'en trouvait quant à elle reléguée à 22.34%. Et La patronne du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 38.17% contre 61.83%.

16:30 - Que concluent les scores des législatives 2022 pour Reims ? Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Reims, grappillant 18.22% des voix sur place, contre 28.70% en moyenne pour les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale répartis sur les 4 circonscriptions couvrant la commune. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville Xavier Albertini (ENS) dans la 1re circonscription avec 29.29%, Lynda Meguenine (NUP) dans la 2e circonscription avec 29.47%, Chantal Berthelemy (NUP) dans la 3e circonscription avec 30.39% et Thierry Besson (RN) dans la 4e circonscription avec 32.35%. A l'issue du second tour, ce sont encore des candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale qui vont cumuler le plus de suffrages, avec 50.17% à l'échelle communale.

16:02 - Le taux de participation à midi dans la Marne (51) Dans le département de la Marne (51), le taux de participation au premier tour des élections législatives à midi est de 28.39% ce dimanche 30 juin 2024. La participation observée est bien plus élevée qu'au niveau national à midi : 25,90%, selon les chiffres du Ministère de l'Intérieur.

15:42 - Dynamique électorale à Reims : une analyse socio-démographique A la mi-journée des élections législatives, Reims émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 179 380 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 12 828 entreprises, Reims est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (62,24%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Avec 17 225 résidents étrangers, Reims est un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 222 € par an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 17,93%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Reims, où la jeunesse équivaut à 44% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:59 - Les prévisions de l'abstention aux législatives à Reims Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Reims ? La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur la vie des Français sont de nature à avoir un impact sur les décisions que prendront les habitants de Reims. Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 66,08% des électeurs de l'agglomération. Le taux de participation était de 67,17% au premier tour, soit 67 202 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 39,81% au premier tour et seulement 38,19% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Reims cette année ? Quels candidats arriveront en tête dans les 4 circonscriptions de Reims ?