Résultat des législatives à Rive-de-Gier : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - À Rive-de-Gier, quels seront les reports du score de gauche ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, est un saut dans le vide. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Rive-de-Gier, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 33,38% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 8,05% à Rive-de-Gier. Mais ce sont 39% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (19,4%), de l'écologiste Marie Toussaint (7,02%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (5,42%).

18:42 - À Rive-de-Gier, le Rassemblement national peut y croire Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national constatée des dernières élections au niveau national, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN a toutes les chances de s'élever à près de 30% à Rive-de-Gier. Une projection qui concorde avec les points également grappillés par le parti dans la commune depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:31 - Un 34,46% dans la moyenne nationale pour Bardella à Rive-de-Gier il y a trois semaines Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques jours va résonner encore plus fort dans les têtes ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Rive-de-Gier, à 34,46%. Le RN doublait alors Manon Aubry à 19,4% et Raphaël Glucksmann à 8,05%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon au-dessus de Macron et Le Pen à Rive-de-Gier lors de la présidentielle 2022 Le choix du président de la République est sans doute la meilleure loupe pour appréhender au mieux une préférence politique locale. C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Rive-de-Gier lors du premier tour de la présidentielle avec 30,3%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 27,42%. Emmanuel Macron et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 19,81% et 7,15% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 49,19% contre 50,81%.

12:32 - Vincent Bony (LFI-PS-PC-EELV) devant ses concurrents lors des dernières législatives à Rive-de-Gier Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Lors des dernières législatives à Rive-de-Gier, le RN arrivait à la deuxième place, 24,25% des votants ayant choisi son binôme, contre 33,38% pour Vincent Bony (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (55,30%). Vincent Bony remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Rive-de-Gier : démographie et socio-économie impactent les élections législatives A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Rive-de-Gier foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 15 214 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 902 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (31,2%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. La population étrangère de 2 128 personnes (14,11%) favorise une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 704 € par an, la commune dévoile un taux de chômage de 18,45%, synonyme d'une situation économique instable. À Rive-de-Gier, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Rive-de-Gier ? L'un des critères clés du scrutin législatif sera indiscutablement le niveau d'abstention à Rive-de-Gier (42800). Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 38,28% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 31,77% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 65,43% au premier tour. Au deuxième tour, 66,44% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Rive-de-Gier ? Les jeunes expriment couramment une indifférence pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle changer pour les législatives ?