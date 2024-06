Résultat des législatives à Rochetaillée-sur-Saône : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un séisme aussi à Rochetaillée-sur-Saône le 9 juin dernier ? Le résultat qui est tombé à l'issue des élections il y a quelques semaines est majeur. Se retourner sur le dernier vote en date semble donc également avisé au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. 20,83% des suffrages se sont en effet dirigés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Rochetaillée-sur-Saône, contre Valérie Hayer à 19,4% et Raphaël Glucksmann à 16,85%. Le mouvement eurosceptique a dominé le scrutin avec 131 habitants de Rochetaillée-sur-Saône passés par les urnes.

14:32 - 36,1% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Rochetaillée-sur-Saône C'est sans doute le choix du président de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. Chose rare : le RN avait enregistré au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République, puisqu'elle avait engrangé 15,26% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 36,1%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 19,35% et Marine Le Pen avec 15,26%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 29,93% contre 70,07%).

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Le verdict du plus récent scrutin législatif est un indice précieux au moment des élections qui se jouent. Lors des législatives il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Rochetaillée-sur-Saône, grattant 8,97% des suffrages sur place, contre 39,93% pour Blandine Brocard (La République en Marche). Au second round, c'est encore Blandine Brocard qui va remporter le plus de suffrages, avec 65,42% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Rochetaillée-sur-Saône : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Les facteurs démographiques et socio-économiques de Rochetaillée-sur-Saône mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur les résultats des élections législatives. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 36% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 19,94% ont plus de 60 ans. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 28,21%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,24%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,08%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,73%), témoigne d'une population instruite à Rochetaillée-sur-Saône, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Election à Rochetaillée-sur-Saône : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Ce dimanche, lors des législatives à Rochetaillée-sur-Saône, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ? A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 971 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 21,11% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 15,76% au premier tour. En comparaison, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 44,21% au premier tour et seulement 49,03% au second tour. Quel député se substituera à Blandine Brocard dans la 5ème circonscription du Rhône ?