Résultat des législatives à Saint-Chamond : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La gauche aussi dans le match à Saint-Chamond pour ces élections législatives 2024 ? La Nupes, qui est déjà morte, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? A l'occasion du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait donc terminé en tête avec 24,85% des voix dans la localité, où elle était incarnée par Vincent Bony. Un score à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (26,13% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,88% pour Yannick Jadot, 1,84% pour Fabien Roussel et 2,04% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 11,52% à Saint-Chamond. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 32% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (16,03%), de Marie Toussaint (4,55%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,67%).

18:42 - Une évolution notable du Rassemblement national à Saint-Chamond Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 8 points à Saint-Chamond entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc penser que le RN sera à près de 24% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du Rassemblement national dans la moyenne à Saint-Chamond aux européennes Se retourner sur le dernier vote en date peut aussi sembler sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 3568 votants de Saint-Chamond ont en effet été séduits par le RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, attirait 33,93% des voix face à Manon Aubry à 16,03% et Raphaël Glucksmann à 11,52%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon doublait Macron et Le Pen à Saint-Chamond au premier tour de la présidentielle 2022 La ville de Saint-Chamond avait voté pour Marine Le Pen à 24,21% lors du premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient doublé cette fois la cheffe de file du Rassemblement national avec respectivement 26,13% et 24,78% des suffrages. Le second round ne sourira pas plus à Marine Le Pen, Emmanuel Macron terminant à 57,67% contre 42,33% pour Le Pen.

12:32 - Vincent Bony (LFI-PS-PC-EELV) en tête lors des législatives 2022 à Saint-Chamond Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors des élections législatives sera très analysé. Avec 16,08% à Saint-Chamond, le RN avait été distancé par les 24,85% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des législatives 2022. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Sur la commune de Saint-Chamond, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée lors du second tour, confirmant la défaite du parti lepéniste. Une victoire, donc, pour Emmanuel Mandon dans la localité.

11:02 - Élections législatives à Saint-Chamond : un éclairage démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Saint-Chamond fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 35 068 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 2 221 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (69,94%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. La présence de 3 241 résidents étrangers favorise son multiculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, près de 40,49% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 678,13 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Saint-Chamond manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en mouvement.

09:32 - Taux de participation lors des élections législatives à Saint-Chamond : ce qu'il faut retenir Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 45,49% dans la commune de Saint-Chamond. Le taux de participation était de 41,09% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 39,35% au premier tour. Au second tour, 36,54% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Saint-Chamond pour les législatives 2024 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour.