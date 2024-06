En direct

19:53 - Une fourchette de 20% à 21% pour le Nouveau Front populaire à Saint-Quentin La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann avait glané 9,22% à Saint-Quentin pour ce tour unique des européennes. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 21% sur place. Le jour du premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 20,2% des suffrages dans la localité.

18:42 - Une évolution notable du RN à Saint-Quentin Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après cette avalanche de scores. Mais des tendances se distinguent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été grattés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle progression. Il y a donc des raisons de penser que le RN soit à près de 32% ou plus à Saint-Quentin ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 43,61% pour la liste Rassemblement national à Saint-Quentin au début du mois Le résultat de ces législatives va certainement plus s'approcher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste emmenée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les élections européennes il y a trois semaines à Saint-Quentin, avec 43,61% des suffrages devant la liste de Valérie Hayer avec 12,86%, et Raphaël Glucksmann avec 9,22%.

14:32 - Saint-Quentin avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le résultat de l'élection à la présidence de la République. L'élection présidentielle avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La cheffe de file de l'ancien Front national rassemblait 31,66% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,34% et 19,88% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 7,02% des voix pour sa part. La candidate du RN l'avait aussi emporté au 2e tour avec 50,53%.

12:32 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Saint-Quentin ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat du RN lors de ces élections législatives2024 sera très commenté. Aux législatives en 2022 à Saint-Quentin, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 24,23% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 34,37% pour Julien Dive (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains (62,16%). Julien Dive s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Élections à Saint-Quentin : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les électeurs de Saint-Quentin peuvent-ils influencer les résultats des législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans l'agglomération, avec près de 37% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 23,35%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (40,01%) met en exergue l'importance des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 223 €/an, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (6,90%) et le nombre de résidences HLM (25,8% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Saint-Quentin mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 13,3% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Saint-Quentin L'analyse des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette agglomération. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, 33 671 personnes en âge de participer à une élection à Saint-Quentin s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 43,27%), à comparer avec une participation de 45,36% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 atteignait 39,51% au premier tour et seulement 37,42% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Saint-Quentin ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 33 489 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 64,78% s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 64,94% au deuxième tour, c'est-à-dire 21 758 personnes.