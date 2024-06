Résultat des législatives à Saint-Romain-au-Mont-d'Or : l'élection 2024 en direct

14:32 - Saint-Romain-au-Mont-d'Or avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle

C'est sans doute l'élection du président de la République qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. Dans les bureaux de vote de Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec 15,23%, la représentante du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 36,45% et 18,23% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 74,76% devant Marine Le Pen (25,24%).