19:48 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de la Nupes à Saulieu ? Une autre interrogation de ces élections législatives est celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Front populaire. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Saulieu, le binôme Nupes avait en effet enregistré 16,75% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 9,26% à Saulieu début juin. Mais ce sont 18% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (4%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,57%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,94%).

18:42 - 10 points grattés en 5 ans par le RN à Saulieu Que tirer des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? L'avancée du RN, qui se monte déjà à 10 points à Saulieu entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera pas loin des 40% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 44,91% à Saulieu le 9 juin dernier Le résultat de ces législatives va peut-être répéter le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saulieu, à 44,91%. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Valérie Hayer à 12,11% et Raphaël Glucksmann à 9,26%.

14:32 - Saulieu avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est probablement la meilleure loupe pour évaluer une tendance politique locale. La communauté des électeurs de Saulieu avait massivement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au moment de l'élection suprême 2022. La numéro 1 de l'ancien FN écrasait le match avec 34,2% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,19% et 12,37% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 9,69% des voix pour sa part. Au second tour de cette présidentielle, c'est de nouveau la cheffe de file du parti frontiste qui se plaçait en tête à Saulieu avec 56,72%, devant Emmanuel Macron à 43,28%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Saulieu Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Le Rassemblement national se hissait en pôle position à Saulieu il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Jean-Marc Ponelle qui se plaçait en tête au premier tour avec 27,92% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription de la Côte-d'Or. Hubert Brigand (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,34%.

11:02 - Comment la composition démographique de Saulieu façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Saulieu, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 1 642 logements pour 2 324 habitants, la densité de la commune est de 77 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 231 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 477 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (55,42%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,12% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 51,25% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 492,66 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Finalement, Saulieu incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - C'est le moment de voter à Saulieu pour les élections législatives Comment votent ordinairement les électeurs de cette ville ? Pendant les européennes du mois de juin 2024, 53,6% des électeurs de Saulieu (Côte-d'Or) avaient participé au vote. La participation était de 53,65% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,23% au premier tour. Au deuxième tour, 45,68% des votants se sont déplacés. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 76,05% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote. La participation était de 75% au premier tour, ce qui représentait 1 290 personnes.