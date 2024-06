En direct

19:48 - Sur quel candidat vont se rabattre les voix de la Nupes à Selongey ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, a des chances d'en séduire une part. Pour le premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 18,98% des voix dans la commune. La liste Glucksmann a plus récemment atteint 11,56% à Selongey pour le tour unique des européennes. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 21% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'extrême droite a fortement progressé à Selongey en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats de Jordan Bardella ont atteint plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 13 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN soit tout proche des 40% ou plus à Selongey ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à Selongey début juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, a fini première des élections du Parlement européen 2024 à Selongey. L'extrême droite a convaincu 42,31% des voix, soit 399 voix, devant Valérie Hayer à 13,57% et Raphaël Glucksmann à 11,56%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Selongey au premier tour de l'élection présidentielle L'élection présidentielle avait offert un bel avantage à Marine Le Pen il y a deux ans à Selongey. Marine Le Pen glanait 34,03% au 1er tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,33% et 16,69% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec seulement 6,46% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 53,87%, devant Emmanuel Macron à 46,13%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le RN il y a deux ans Analyser le dernier scrutin législatif livre des enseignements clés au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Selongey. C'est en effet Jean-Marc Ponelle qui arrivait en pôle position au premier tour avec 27,13% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription de la Côte-d'Or. Hubert Brigand (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 53,51%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Selongey : ce qu'il faut retenir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Selongey mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'influencer le résultat des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,27% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de directives sur le travail. Avec une densité de population de 52 habitants/km² et 44,29% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (74,83%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 841 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,93%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,73%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Selongey mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,39% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas de Selongey Le taux d'abstention sera sans nul doute l'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif à Selongey (21260). Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 53,23% au premier tour et seulement 59,03% au second tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, plus qu'en 2017. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 21,37% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 23,96% au deuxième tour.