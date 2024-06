En direct

19:50 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter du score de la Nupes à Semur-en-Auxois ? La Nupes, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son résultat basculer vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? La liste Glucksmann avait obtenu 16,24% à Semur-en-Auxois début juin. Mais on donne la gauche plus haut aux législatives, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 29% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Pour le premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 20,92% des votes dans la localité.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres avant les législatives à Semur-en-Auxois Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Quand on analyse la progression du RN qui se dégage des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN a toutes les chances de se situer tout proche des 20% à Semur-en-Auxois. Une projection qui concorde avec les suffrages également grappillés par la formation politique dans la localité sur la même période (23,78% pour Jordan Bardella en 2019 et 30,26% le 9 juin dernier), correspondant en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Semur-en-Auxois aux européennes Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment qu'il convient d'observer avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. Le score de la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Semur-en-Auxois, avec 30,26%. Le mouvement eurosceptique devançait alors Valérie Hayer à 17,97% et Raphaël Glucksmann à 16,24%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Semur-en-Auxois au premier tour de l'élection présidentielle Semur-en-Auxois avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 22,7%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 29,96% des suffrages. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 20,09% et 5,47% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 40,45% contre 59,55%.

12:32 - Quel verdict à Semur-en-Auxois pour Ensemble ce dimanche soir ? Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Même si cela ne donne aucune garantie… Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Semur-en-Auxois, comptant 14,56%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 23,58% des voix. Sur la commune de Semur-en-Auxois, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera désignée au cours du second tour, achevant la mise à l'écart du RN.

11:02 - Analyse socio-économique de Semur-en-Auxois : perspectives électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Semur-en-Auxois regorge de diversité et d'activités. Avec ses 4 068 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 385 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 620 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (63,42%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 171 personnes apporte une richesse culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,62%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 405 euros par an. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Semur-en-Auxois s'inscrit dans l'histoire de la France.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Semur-en-Auxois Au fil des dernières consultations démocratiques, les 4 380 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Début juin, au moment des européennes, 56,27% des personnes en capacité de voter à Semur-en-Auxois s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 53,24% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,09% au premier tour. Au second tour, 46,69% des citoyens se sont déplacés. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 74,45% dans la ville. Le taux de participation était de 72,38% au second tour, c'est-à-dire 2 057 personnes.