19:53 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Tarbes convoité La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 16,65% à Tarbes. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 31% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Tarbes, la Nupes avait par ailleurs obtenu 28,55% des votes si on tient compte en intégralité des 2 circonscriptions de la ville. Une performance à compléter enfin avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,06% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,24% pour Yannick Jadot, 3,53% pour Fabien Roussel et 2,25% pour Anne Hidalgo).

18:42 - L'extrême droite a vivement avancé à Tarbes Difficile de trouver une logique politique dans tous ces chiffres. Mais des tendances se dégagent… Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà gagné 9 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN dépassera les 23% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Tarbes dans la moyenne française concernant Bardella au début du mois Consulter des résultats plus récents apparaît aussi comme avisé au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Tarbes, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, a pris la première place, récoltant 30,27% des voix devant Raphaël Glucksmann à 16,65% et Valérie Hayer à 14,61%.

14:32 - Tarbes avait voté Macron lors de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection suprême. Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 24,81% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 23,06%. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 21,33% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 57,24% devant Marine Le Pen (42,76%).

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Tarbes ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella lors de ces législatives2024 sera très observé. Le RN ne convainquait pas à Tarbes en 2022, lors des élections des députés, avec 15,42% au premier tour, contre 28,55% pour les candidats Nupes en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circonscriptions de la commune. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Tarbes La démographie et le profil socio-économique de Tarbes déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans l'agglomération, 37% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 10,63% ont plus de 75 ans. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 793 euros par an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,31% et d'une population immigrée de 10,74% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 10,39% à Tarbes, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Tarbes ? À Tarbes, l'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 55,45% au premier tour. Au second tour, 57,3% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c'était presque un record. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 31,45% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 34,75% au second tour.