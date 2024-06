En direct

19:39 - Sur qui vont se rabattre les supporters de la Nupes à Til-Châtel ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui se présente pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Til-Châtel, le binôme Nupes avait en effet accumulé 16,95% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,95% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,55% pour Yannick Jadot, 2,42% pour Fabien Roussel et 1,29% pour Anne Hidalgo). La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment obtenu 9,13% à Til-Châtel pour les élections continentales. Mais ce sont 18% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,23%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,12%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,23%).

18:42 - 11 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Til-Châtel Que déduire de cette avalanche de chiffres ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Til-Châtel entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 38% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin dernier, la victoire de Bardella à Til-Châtel Un autre scrutin bien plus récent est venu retourner l'équilibre établi il y a deux ans. Le 9 juin en effet, à Til-Châtel, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, cumulant 44,99% des voix devant Valérie Hayer à 10,02% et Raphaël Glucksmann à 9,13%.

14:32 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Til-Châtel en 2022 ? Marine Le Pen avait engrangé de très nombreux votes à Til-Châtel au cours de la présidentielle 2022 avec un score de 33,44% des électeurs au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,14% et 11,95% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 8,56% des suffrages pour sa part. Pour le 2e tour de l'élection, c'est de nouveau Marine Le Pen qui passait devant à Til-Châtel avec 52,81%, devant Emmanuel Macron à 47,19%.

12:32 - Nouvelle offensive pour le RN à Til-Châtel ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera observé au prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Lors des législatives 2022, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Til-Châtel. C'est en effet Jean-Marc Ponelle qui se classait en pôle position au premier tour avec 30,51% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription de la Côte-d'Or. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 54,49%, devant le binôme Les Républicains à 45,51%.

11:02 - Til-Châtel : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Til-Châtel comme partout en France. Dotée de 498 logements pour 1 158 habitants, la densité de la commune est de 40 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 63 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 563 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (83,94%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 37,1% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 56,46% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 476,09 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. En somme, Til-Châtel incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Leçons à tirer de la participation lors des élections législatives à Til-Châtel Pour comprendre le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Lors des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 40% au niveau de Til-Châtel, contre une abstention de 43,62% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 53,46% au premier tour et seulement 55,26% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Til-Châtel pour les législatives ? Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.