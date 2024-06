Résultat des législatives à Troyes : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Troyes fait envie La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est électoralement incertain. A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Troyes, la Nupes avait en effet cumulé 26,35% des votes sur l'ensemble des 3 circonscriptions se trouvant sur la ville, soit plus que son score national. Une percée à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité dans les intentions de vote ? Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 11,75% à Troyes le 9 juin. Mais ce sont 27% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (11,73%), de l'EELV Marie Toussaint (4,47%) ou encore de Léon Deffontaine (1,63%).

18:42 - Un vote RN majoritaire à Troyes à 20 jours des législatives Difficile de trouver une ligne claire dans tous ces chiffres. Mais quelques grandes directions se dégagent… Quand on analyse la progression du RN qui ressort des dernières élections à l'échelle nationale, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN devrait s'élever à environ 29% à Troyes. Un calcul qui semble logique compte tenu des points également grattés par le mouvement sur place sur la même période (25,7% pour Jordan Bardella en 2019 et 31,86% le 9 juin dernier), correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Troyes dans la moyenne française concernant Bardella aux européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral semble également pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a fini première des élections européennes 2024 à Troyes. Ladite liste a attiré 31,86% des suffrages, soit 4365 voix, face à Valérie Hayer à 14,06% et Raphaël Glucksmann à 11,75%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Troyes au premier tour de la dernière présidentielle Lors de l'élection du locataire de l'Elysée, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 27,08% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 23,25%. Marine Le Pen ne récoltait pour sa part que 23,21%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 59,74% devant Marine Le Pen (40,26%).

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Troyes Jeter un œil sur le dernier scrutin législatif fait sens au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Même si cette rétrospective n'assure rien… Il y a deux ans, lors des législatives à Troyes, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 21,91% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour ses représentants en moyenne dans les 3 circonscriptions de la commune, contre 26,35% en moyenne pour les candidats Nupes . Jordan Guitton (RN) dans la 1re circonscription avec 27,19%, Sarah Fraincart (NUP) dans la 2e circonscription avec 26,73% et Gaëtan Seffals (NUP) dans la 3e circonscription avec 26,11% étaient respectivement arrivés en tête à Troyes au premier tour. Au tour suivant, il s'arrogeait pourtant 40,81% des voix, devant les candidats La République en Marche (56,21%). Dans le détail, les vainqueurs de ce second tour dans la ville étaient Grégory Besson-Moreau (ENS) dans la 1re circonscription avec 53,24%, Valérie Bazin-Malgras (LR) dans la 2e circonscription avec 65,15% et Loëtitia Beury (ENS) dans la 3e circonscription avec 58,01%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Troyes et leurs implications électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Troyes apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 62 782 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 4 381 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 36 297 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une automobile (56,57%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Avec 7 223 résidents étrangers, Troyes se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2041,38 €/mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 23,2%, révélant une situation économique fragile. À Troyes, où la jeunesse équivaut à 42% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Troyes Au cours des dernières années, les 63 883 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, 52,6% des personnes en capacité de voter à Troyes avaient déserté les urnes. L'abstention était de 52,51% en 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 56,58% au premier tour et seulement 60,52% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Troyes pour les élections législatives ? Lors du second tour de l'élection présidentielle, 33,51% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 32,45% au premier tour.