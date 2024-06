En direct

19:49 - Le résultat de la Nupes aux dernières élections à Val-du-Layon scruté Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui s'avance en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 15,23% à Val-du-Layon. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 6,79% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 8,66% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,17% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, une somme tournant autour des 31% sur place. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Val-du-Layon, la Nupes avait par ailleurs enregistré 28,89% des votes si on englobe les 2 circonscriptions couvrant la ville. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,25% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,67% pour Yannick Jadot, 2,22% pour Fabien Roussel et 1,41% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Une progression impressionnante du RN à Val-du-Layon en 5 ans Que retenir de l'ensemble de ces scores ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 9 points à Val-du-Layon entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 21% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Val-du-Layon aux européennes Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral peut aussi sembler avisé au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Val-du-Layon, avec 26,64%, soit 369 voix dans la ville. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 16,17% et Raphaël Glucksmann à 15,23%.

14:32 - À Val-du-Layon, le résultat de la présidentielle toujours pertinent Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 19,66% contre 34,41% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 19,25% et 6,67% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 32,64% contre 67,36%.

12:32 - Quel résultat pour le bloc présidentiel ce dimanche soir à Val-du-Layon ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux élections législatives2024 sera très analysé. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Val-du-Layon, comptant 13,97% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats LREM obtiendront 41,02% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux candidats rivaux étiquetés LREM (56,80% contre 43,20% pour le RN). La liste des gagnants dans la ville était donc cette fois Stella Dupont (ENS) dans la 2e circonscription avec 60,09% et Laëtitia Saint-Paul (ENS) dans la 4e circonscription avec 54,65%.

11:02 - Élections législatives à Val-du-Layon : un éclairage démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Val-du-Layon révèlent des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des législatives. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 24,69% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 18,55% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (83,47%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 297 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,99%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,29%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Val-du-Layon mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,44% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Les élections législatives à Val-du-Layon sont lancées Ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Val-du-Layon, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 52,81% au premier tour et seulement 48,9% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Val-du-Layon ? Pour rappel, à l'échelle nationale, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 83,2% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 82,87% au second tour, ce qui représentait 2 017 personnes.