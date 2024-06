En direct

19:47 - Un vote de gauche entre 20% et 23% à Valambray pour ces législatives Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui a émergé en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la Nupes avait obtenu 23,41% des bulletins sur l'ensemble des 2 couvrant la ville. Une performance à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 11,52% à Valambray début juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes et enfin celle du PCF le 9 juin. Soit un cumul de 20% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement avancé à Valambray Alors que conclure de cet ensemble de scores ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Valambray entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera à près de 32% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Valambray au début du mois ? Se retourner sur le dernier vote en date semble aussi avisé au moment d'analyser le scrutin de ces législatives. Le 9 juin en effet, à Valambray, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, a battu les autres listes, récoltant 35,67% des suffrages face à Valérie Hayer à 14,61% et Raphaël Glucksmann à 11,52%.

14:32 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Valambray en 2022 ? La typologie politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans le résultat de l'élection du locataire de l'Elysée. Valambray avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 28,63%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 29,51% des suffrages. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 14,8% et 6,57% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 46,03% contre 53,97%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce dimanche Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera un point d'observation clé localement pour cette élection législative 2024. Il y a deux ans, lors des législatives à Valambray, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 24,81% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour ses représentants en moyenne dans les 2 circonscriptions de la commune, contre 27,60% en moyenne pour les candidats La République en Marche . Didier Canu (NUP) dans la 3e circonscription avec 26,11% et Elisabeth Borne (ENS) dans la 6e circonscription avec 29,89% étaient respectivement arrivés en tête à Valambray au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place aux candidats LREM (53,92%). Dans le détail, les vainqueurs de ce second tour dans la ville étaient Jérémie Patrier-Leitus (ENS) dans la 3e circonscription avec 56,74% et Elisabeth Borne (ENS) dans la 6e circonscription avec 52,73%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Valambray Dans les rues de Valambray, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 682 habitants répartis dans 710 logements, cette localité présente une densité de 130 habitants/km². L'existence de 68 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la localité, 21,47% des résidents sont des enfants, et 6,53% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,47% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 48,15% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 304,81 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Valambray participe à l'histoire du pays.

09:32 - Taux de participation lors des dernières élections législatives à Valambray : ce qu'il faut retenir L'un des critères essentiels de ce scrutin législatif sera sans nul doute le taux d'abstention à Valambray (14190). Les habitants des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ? Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 293 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 17,56% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 18,95% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,2% au premier tour. Au second tour, 50,34% des votants ne se sont pas déplacés. Quels candidats seront sélectionnés pour le 2e round dans les 2 circonscriptions de Valambray ?