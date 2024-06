Résultat des législatives à Valence : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Valence à la loupe La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, est électoralement incertain. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Valence, le binôme Nupes avait en effet obtenu 32,23% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment obtenu 15,42% à Valence pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 39% pour la gauche pour ce premier round dans la commune, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (15,6%), de Marie Toussaint (8,18%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,98%).

18:42 - Le Rassemblement national favori pour les législatives à Valence ? Que peut-on conclure de l'ensemble de ces données ? Si on s'en tient à la progression du RN qui se dégage des dernières élections européennes au niveau national, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN pourrait se situer pas loin des 20% à Valence. Un verdict qui concorde avec les suffrages également grattés par le mouvement dans la localité en 5 ans : une hausse de 5 points qui peut encore grimper.

15:31 - La liste RN à 22,43% à Valence le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus que jamais avisé au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui a dominé les européennes il y a trois semaines à Valence, avec 22,43% des voix exprimées devant la liste de Manon Aubry avec 15,6%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 15,42%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Valence au premier tour de l'élection présidentielle Lors de l'élection à la présidence de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 29,3% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 27,06%. La double-finaliste à l'échelle du pays ne finissait ici qu'avec 16,33% des votes. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 67,4% contre 32,6% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité.

12:32 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Valence ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera très commenté pour ces élections législatives, localement. Au premier tour des législatives 2022, Valence, couverte par la 1ère circonscription de la Drôme, verra le binôme Nupes l'emporter avec 32,23%, alors que le RN sera derrière à 11,68%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec cette fois Mireille Clapot (La République en Marche) finalement en tête localement.

11:02 - Valence et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Valence fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 64 483 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 6 561 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 15 758 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (64,3%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. La présence de 7 153 résidents étrangers, soit 11,10% de la population, contribue à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2213,21 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,49%, annonçant une situation économique précaire. À Valence, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - Législatives précédentes à Valence : le niveau d'abstention Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des dernières élections ? Début juin, au moment des européennes, sur les 40 311 inscrits sur les listes électorales à Valence, 47,87% étaient restés chez eux. L'abstention était de 52,78% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 54,21% au premier tour et seulement 55,04% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.