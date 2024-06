En direct

19:49 - Quels pourraient être les reports pour les voix de gauche à Venarey-les-Laumes ? La Nupes, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? Au cours du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 14,55% des bulletins dans la commune. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann a plus récemment obtenu 7,97% à Venarey-les-Laumes pour les élections continentales. Mais la gauche vise bien mieux dans la soirée, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 16% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN a vivement gagné du terrain à Venarey-les-Laumes en 5 ans Difficile de prédire ce qui va se passer après cette combinaison de résultats. Mais des indices émergent… Alors qu'au niveau du pays, les résultats de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 11 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN dépassera les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Venarey-les-Laumes début juin ? Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus pertinent encore, au moment de se préparer au scrutin des législatives. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours est notable. Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Venarey-les-Laumes, avec 47,15%. Le RN a alors devancé Valérie Hayer à 8,96% et Raphaël Glucksmann à 7,97%.

14:32 - 37,49% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Venarey-les-Laumes C'est sans doute l'élection présidentielle qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Venarey-les-Laumes au cours de la présidentielle avec un score de 37,49% des suffrages au premier round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 19,71% et 19,38% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 5,64% des suffrages. Au second tour, face à Emmanuel Macron, la cheffe du RN conservait son avantage avec 59,12% contre 40,88%.

12:32 - Que disent les résultats des législatives 2022 pour Venarey-les-Laumes ? Lors des dernières législatives à Venarey-les-Laumes, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 24,97% des votants ayant choisi son binôme, contre 29,00% pour Patrick Molinoz (Parti radical de gauche) au premier tour. Au tour suivant, il accumulait pourtant 50,13% des voix, devant les candidats Les Républicains (49,87%). C'est ainsi Jean-Marc Ponelle chez les lepénistes qui arrivait premier au finish.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Venarey-les-Laumes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Venarey-les-Laumes comme dans toute la France. Avec ses 2 784 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 157 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 784 foyers fiscaux. Dans la commune, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 32,34% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La population étrangère de 146 personnes (5,19%) apporte une richesse culturelle précieuse. Malgré un taux de chômage de 10,04%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2007,35 euros/mois. À Venarey-les-Laumes, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, se joignent aux objectifs français.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Venarey-les-Laumes À Venarey-les-Laumes, le niveau de participation sera sans aucun doute l'un des facteurs importants de ces élections législatives. Les études révèlent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives ? A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 077 personnes en âge de voter dans la commune, 71,55% s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 74,96% au premier tour, c'est-à-dire 1 557 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,16% au premier tour et seulement 42,1% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Venarey-les-Laumes pour les élections législatives 2024 ? Quel député se substituera à Jean-Marc Ponelle dans la 4ème circonscription de la Côte-d'Or ?