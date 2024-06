En direct

19:39 - Le Front populaire, nouvelle voie pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les points lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est un nouvel attelage qui a émergé cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche ce dimanche. Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 16,72% des voix dans la commune. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 9,09% à Vitteaux. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 5,68% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,27% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,42% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul de 17% cette fois.

18:42 - L'évolution inédite du RN à Vitteaux en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Vitteaux entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera tout proche des 30% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Vitteaux le 9 juin dernier ? Le résultat de celui ou celle qui a gagné les dernières élections le 9 juin reste autrement plus marquant. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui l'a emporté aux élections européennes il y a trois semaines à Vitteaux, avec 39,49% des voix exprimées, soit 139 voix dans la ville, devant la liste de Valérie Hayer avec 17,33%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 9,09%.

14:32 - Quel a été le dénouement de la présidentielle 2022 à Vitteaux ? Marine Le Pen avait fini première avec 31,94% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Vitteaux. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,24% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,02%. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 7,22% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'imposait enfin au second round dans la commune avec 50,96%, devant Emmanuel Macron à 49,04%.

12:32 - Quel verdict pour le RN aux législatives 2024 à Vitteaux ? Au niveau local, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces législatives2024 sera très analysé. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Vitteaux lors des législatives 2022. C'est en effet Jean-Marc Ponelle qui se classait en tête au premier tour avec 20,67% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription de la Côte-d'Or. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Hubert Brigand (Les Républicains) chez les électeurs avec 59,23%.

11:02 - Les données démographiques de Vitteaux révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Vitteaux comme dans toute la France. Avec une population de 1 059 habitants répartis dans 570 logements, ce bourg présente une densité de 51 hab/km². L'existence de 80 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans le bourg, 22% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 37,87% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 55,86% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 29,69% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1236,09 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Vitteaux, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, rejoignent celles de la France.

09:32 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Vitteaux L'un des facteurs clés du scrutin législatif 2024 sera le taux de participation à Vitteaux (21350). Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,97% au premier tour. Au deuxième tour, 55,2% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 714 personnes en âge de voter au sein de la commune, 24,23% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 27,49% au second tour. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des Français combinée avec les inquiétudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, pourraient en effet modifier les choix que feront les citoyens de Vitteaux.