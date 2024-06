Résultat des législatives à Le Puy-en-Velay : ces tendances qui pourraient faire basculer l'élection

Le résultat de ce dimanche 30 juin fera probablement écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. Le résultat de la liste Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut au Puy-en-Velay, à 25.14%. Le mouvement nationaliste doublait alors Raphaël Glucksmann à 15.15% et Valérie Hayer à 12.64%.

15:49 - Comment la composition démographique du Puy-en-Velay façonne les résultats électoraux ?

A la mi-journée des législatives, Le Puy-en-Velay foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 18 629 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 908 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 4 348 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 35% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 27,88% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 1 691 personnes favorise une richesse culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 1963,18 euros/mois, la commune dévoile un taux de chômage de 16,18%, révélant une situation économique instable. Ainsi, Le Puy-en-Velay incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.