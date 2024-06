Résultat des législatives aux Chères : l'élection 2024 en direct

Le score de celui ou celle qui l'a emporté lors des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les mémoires. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a fini première des européennes aux Chères. L'extrême droite séduisait 35,55% des voix, soit 241 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 15,63% et François-Xavier Bellamy à 10,03%.

La préférence des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans les résultats de l'élection à la présidence de la République. Performance notable : le Rassemblement national avait récolté au premier tour plus de votes aux législatives 2022 aux Chères que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait accumulé 25,17% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 33,3%, suivi donc de Marine Le Pen avec 25,17% et Jean-Luc Mélenchon avec 12,47%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 42,61% contre 57,39%).