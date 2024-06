Résultat des législatives à Fontenailles : l'élection 2024 en direct

08:59 - Journée électorale à Fontenailles : les horaires du bureau de vote

Le premier tour des législatives se tient ce dimanche à Fontenailles. Ce scrutin va permettre d'élire les 577 députés de l'Assemblée législative élus pour cinq ans. Pour mémoire, les précédentes élections législatives suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où le chef de l'État avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les nombreux candidats les plus en vue, quelle alliance politique parviendra à se démarquer lors de ces élections législatives à Fontenailles ? Il est important de souligner que le bureau de vote de la ville de Fontenailles ferme ses portes à 18 heures pour le dépouillement. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections à Fontenailles dès leur publication.