Résultat des législatives à Moisenay : l'élection 2024 en direct

08:59 - À quelle heure ferme le bureau de vote de Moisenay ?

Pour voter, les électeurs de la commune seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Moisenay. Après l'annonce suprise du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est désormais le résultat des législatives à Moisenay organisées ce dimanche qui représente la prochaine échéance politique pour ses citoyens. La dernière dissolution, en 1997, initiée par Jacques Chirac, a abouti à une cohabitation avec Lionel Jospin. Quelles conséquences auront ces législatives ? Parmi les trois grandes forces en présence, qui de l'union des gauches, de l'extrême-droite, de la coalition de la majorité parviendra à convaincre le plus grand nombre de votants de la commune ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.