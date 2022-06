Résultat de la législative à Abeilhan : 2e tour en direct

Dans l'unique bureau de vote d'Abeilhan, les voix qui avaient choisi le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la législative seront probablement déterminantes ce dimanche pour le 2e épisode du scrutin. Le candidat insoumis avait cumulé 16,39% des suffrages il y a 7 jours. Mais ce premier résultat est toutefois à analyser au regard des votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 15,46%, 2,93%, 1,37% et 1,65% il y a deux mois. La coalition de gauche partait donc avec un potentiel théorique de 21,41% à Abeilhan pour ce premier tour des législatives.

15:30 - À Abeilhan, la candidature Rassemblement National bien placée

A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Abeilhan. La candidature Rassemblement National a enregistré 41,39% des suffrages le 12 juin dernier à l'occasion du 1er round de l'élection législative. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec 18,21% et 16,39% des votes.