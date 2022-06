Résultat de la législative à Alignan-du-Vent : 2e tour en direct

19/06/22 18:59

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Alignan-du-Vent sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Alignan-du-Vent. En direct 18:59 - Des législatives prometteuses à Alignan-du-Vent pour le bloc de gauche Les habitants d'Alignan-du-Vent avaient offert 23,2% de leurs suffrages à la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon le dimanche 12 juin, pour le 1er tour de la législative. Ce premier résultat est toutefois à mettre en perspective avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 17,15%, 2,81%, 3,18% et 2,72% il y a deux mois. Ce qui donnait une réserve de voix de 25,86% à gauche. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Alignan-du-Vent ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés. Il faut cependant prendre en compte les particularismes locaux, comme à Alignan-du-Vent. Pour le premier tour des législatives, dimanche 12 juin, les habitants d'Alignan-du-Vent ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a amassé 30,8% des votes. En seconde position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 23,2% des suffrages. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 18,51% des suffrages. 13:30 - La grande inconnue de ces législatives 2022 à Alignan-du-Vent demeure l'abstention Le deuxième tour de scrutin de ce 19 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? La semaine dernière, 52,39% des inscrits sur les listes électorales d'Alignan-du-Vent avaient pris part au vote. L'étude des précédents scrutins permet de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation représentait 78,47% au sein de la localité. La participation était de 80,72% au premier tour, ce qui représentait 1122 personnes. 10:30 - C'est parti pour le 2e tour à Alignan-du-Vent ! A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives ? Seuls les finalistes qualifiés dimanche dernier sont en lice dans la circonscription d'Alignan-du-Vent ce dimanche 19 juin 2022, pour le 2e tour des élections législatives 2022. Un niveau de postulants réduit. Les 1390 votants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans le bureau de vote et décider qui sera élu à l'issue de ce 2ème round.

Résultats des législatives 2022 à Alignan-du-Vent - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Alignan-du-Vent aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Aurélien Lopez Liguori Rassemblement National Gabriel Blasco Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Alignan-du-Vent - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Alignan-du-Vent

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 7ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Alignan-du-Vent Aurélien Lopez Liguori (Ballotage) Rassemblement National 31,01% 30,80% Gabriel Blasco (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,75% 23,20% Christophe Euzet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,35% 18,51% Yves Michel Divers droite 10,28% 3,45% Julie Garcin-Saudo Divers gauche 6,57% 14,09% Audrey Cavaillé Reconquête ! 5,75% 4,97% Guillaume Sultani Ecologistes 1,64% 0,97% Georges Gallerand Droite souverainiste 1,26% 1,52% Magali Richaud Ecologistes 1,23% 1,10% Daniel Pilaudeau Divers extrême gauche 0,71% 0,97% Jacqueline Gonzales Divers extrême gauche 0,46% 0,41% Participation au scrutin Circonscription Alignan-du-Vent Taux de participation 48,55% 52,39% Taux d'abstention 51,45% 47,61% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29% 1,09% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64% 0,41% Nombre de votants 52 871 735

Le résultat de la législative 2022 à Alignan-du-Vent est tombé. À Alignan-du-Vent, les 1403 électeurs votant dans la 7ème circonscription de l'Hérault ont penché pour la candidature Rassemblement National. La participation parmi les électeurs habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune à l'échelle de la 7ème circonscription de l'Hérault s'établit à 52%. Aurélien Lopez Liguori a amassé 31% des voix au sein de la ville. Il coiffe au poteau Gabriel Blasco (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Christophe Euzet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui récupèrent respectivement 23% et 19% des votes. Ces données ne traduisent cependant pas la totalité des votes au niveau de la 7ème circonscription de l'Hérault : 21 autres communes participent également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale.

Législatives 2022 à Alignan-du-Vent : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 32.4% des voix au premier tour à Alignan-du-Vent. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19.9% et 17.2% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle d'Alignan-du-Vent avec 57.2% des suffrages, cédant par conséquent à Emmanuel Macron 42.8% des voix. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Comme partout en France, les 1 773 électeurs d'Alignan-du-Vent seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022.