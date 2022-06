Résultat de la législative à Athis-Mons : en direct

12/06/22 17:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Athis-Mons sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:08 - Que peuvent montrer les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Athis-Mons ? Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national troisième, proche des 20%. Ces tendances nationales des dernières heures auront probablement une résonnance à Athis-Mons au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or le président avait obtenu 23,14% des voix à Athis-Mons, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% dans toute la France. Marine Le Pen avait accumulé 16,29% des voix contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 39,08% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - Quel impact aura l'abstention sur les résultats des élections législatives à Athis-Mons ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Athis-Mons ? La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des foyers français, combinée avec les craintes engendrées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine seraient de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens d'Athis-Mons (91200). Au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 18 626 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 66,05% avaient pris part au scrutin. La participation était de 73,25% au premier tour, c'est-à-dire 13 643 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - À Athis-Mons, le score de l'abstention aux législatives sera un élément important Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012. Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette agglomération, il faut observer les résultats des scrutins passés. A l'occasion des dernières élections législatives, sur les 17 860 inscrits sur les listes électorales à Athis-Mons, 43,05% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 34,91% au tour deux. 09:30 - On votera plus tard pour ces législatives à Athis-Mons Bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les moments clés de ce 1er volet des législatives 2022 à Athis-Mons, jusqu'à la révélation des résultats. On dénombre 12 candidats dans la seule circonscription de la métropole (un chiffre au-dessus de la moyenne) et les électeurs ont jusqu'à 20 heures pour faire leur choix ce dimanche de premier tour dans les 18 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Athis-Mons

Les élections législatives 2022 auront lieu à Athis-Mons comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Florie Marie Divers gauche Antony Cardoso Reconquête ! Rabia Daas Divers centre Robin Reda Ensemble ! (Majorité présidentielle) Julien Dumaine Les Républicains Jacques Racine Divers Marc Hoquet Divers extrême gauche Audrey Guibert Rassemblement National Olivier Vagneux Ecologistes Claire Lejeune Nouvelle union populaire écologique et sociale Josselyne Rigollet Droite souverainiste Catherine Bompard Ecologistes

Législatives 2022 à Athis-Mons : les enjeux

Comme partout en France, les 35 448 habitants d'Athis-Mons (91200) seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Lors de la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 39.1% des voix au premier tour à Athis-Mons, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui était candidat à un deuxième mandat et la candidate d'extrême-droite avaient obtenu 23.1% et 16.3% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas parvenu à se maintenir, Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour en décrochant 66.2% des votes face à Marine Le Pen (33.9%). La nouvelle coalition de partis politiques de gauche remportera-t-elle la majorité des voix des votants de cette commune à l'image du premier tour de la présidentielle ?